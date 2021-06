Wer beerbt Zimmermann in Havelse? Wolfsburgs Henning Bürger ist neuer Favorit

Bei der Suche nach einem neuen Trainer scheint der TSV Havelse noch längst nicht auf der Zielgeraden zu sein. Von einer Verpflichtung eines neuen Chefcoaches für Jan Zimmermann „sind wir noch ganz weit entfernt“, sagt Havelses Liga-Geschäftsführer Matthias Limbach. Immerhin: Mit Henning Bürger vom VfL Wolfsburg scheint es einen Favoriten auf den Trainerposten beim Drittliga-Aufsteiger zu geben.

Der 51-Jährige war zuletzt Cheftrainer bei der Bundesliga-Reserve des VfL Wolfsburg. Bürger ist frei, da die Wolfsburger ihre U23-Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet haben. „Wir werden auf jeden Fall mit ihm sprechen. Jemand, der im Nachwuchsleistungszentrum junge Leute ausgebildet und hier in der Region Spuren hinterlassen hat, ist für uns natürlich interessant“, bestätigte Limbach das Interesse an Bürger. Der in Zeulenroda in der ehemaligen DDR geborene frühere Fußballprofi (Carl Zeiss Jena, St. Pauli, Eintracht Frankfurt) kehrt heute aus dem Urlaub zurück, in den nächsten Tagen soll bei einem Treffen mit dem Klubverantwortlichen des TSV geklärt werden, was geht.