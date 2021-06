Zimmermann-Nachfolger gefunden: Rüdiger Ziehl wird neuer Trainer des TSV Havelse

Es hat sich am Sonntag bereits angedeutet, nun ist es endgültig offiziell: Rüdiger Ziehl wird neuer Trainer des Drittliga-Aufsteigers TSV Havelse und tritt damit die Nachfolge des zu Hannover 96 abgewanderten Jan Zimmermann an. Der 43-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr Fußballlehrer, eine von vielen Grundvoraussetzungen. Bis zum vergangenen Sommer war der gebürtige Zweibrückener insgesamt elf Jahre in unterschiedlichen Funktionen beim VfL Wolfsburg tätig, zuletzt vier Jahre bei der Wölfe-Reserve, mit der er zweimal knapp am Drittligaaufstieg scheiterte.

Anzeige

Nun folgt also der Schritt nach Garbsen. „Ich freue mich auf die spannende und anspruchsvolle Aufgabe mit dem TSV Havelse in der 3. Liga. Ich habe in den Gesprächen schnell gemerkt, dass die Verantwortlichen hier an einem Strang ziehen und gemeinsam viel Herzblut in die Sache stecken. Das ist eine gute Basis um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen", sagte Ziehl bei seiner Vorstellung. Der Übungsleiter hat in Havelse für zwei Jahre unterschrieben. Sein Vertrag gilt nur für die 3. Liga. Am Donnerstag übernimmt er dann seine erste Einheit beim Drittliga-Aufsteiger. Dann wird auch das komplette Trainerteam inklusive Co-Trainer vorgestellt.