Erfahren und flexibel: Havelse verstärkt sich mit Ex-Lübecker Florian Riedel

Nach dem Start in die 3. Liga ohne Punkt und Tor hat der TSV Havelse noch einmal beim spielenden Personal reagiert. Mit Florian Riedel wechselt ein erfahrener Spieler mit sofortiger Wirkung zum Aufsteiger.

Anzeige

Der 31-Jährige war zuletzt vereinslos, spielte zuvor beim VfB Lübeck - bis zu dessen Abstieg in der 3. Liga. Mit dem 1. FC Kaiserslautern war er in der Saison 2013/14 sogar in der 2. Bundesliga am Ball, am Ende der Spielzeit verpasste er in der Relegation gegen Hoffenheim knapp den Aufstieg ins nationale Oberhaus. Auch mit dem VfL Osnabrück spielte er in der 3. Liga. Weitere Stationen waren zuletzt Eintracht Trier und Viktoria Berlin.