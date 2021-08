Havelse-Neuzugang Florian Riedel hielt sich unter Peter Neururer fit

Zumindest mitverantwortlich für Riedels Zustand ist der ehemalige 96-Coach Neururer. Der 66-Jährige leitet traditionell das VDV-Proficamp im Sommer für Spieler, die keinen Verein haben. Riedel, der bis Juli noch in Lübeck unter Vertrag stand, war drei Wochen dabei. „Er ist ein anständiger Typ, der sich sehr gut verhalten hat“, verrät Neururer, „wenn er sich auch in den vergangenen zwei Wo­chen allein gut fit gehalten hat, wird er Samstag bestimmt spielfähig sein. Das Talent für die 3. Liga hat er auf jeden Fall.“

Kultcoach Peter Neururer trainierte ihn in diesem Sommer und machte ihn damit fit für den TSV Havelse. Nun ist Neuzugang Florian Riedel endlich da beim Aufsteiger aus Garbsen. Der 31-Jährige hat schon 42-mal in der 3. und 13-mal in der 2. Liga gespielt, verstärkt den TSV jetzt auf der rechten Außenbahn. Und er soll schon am Samstag (14 Uhr) beim wichtigen Spiel gegen Magdeburg im Kader stehen. „Er macht einen sehr fitten Eindruck, und damit ist es definitiv eine Option, dass er schon gegen Magdeburg Spielzeit be­kommt“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl.

Oldie but Goalie: Dlugaiczyk ist in Havelse "nicht als Gute-Laune-Onkel dabei"

Riedel ein echter Allrounder

Nun konzentriert sich Riedel erst mal voll und ganz auf seine neue Aufgabe in Havelse und das Sportliche. „Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich bin mir sicher, dass wir die Ziele erreichen können“, sagt der Routinier. Riedel ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, wurde in der Hertha-Jugend ausgebildet. Beim TSV soll er auch weiter vorne agieren – oder mal hinten in der Dreierkette helfen. „Das macht ihn am Ende zu einem echten Allrounder“, sagt Matthias Limbach, Sportlicher Leiter in Havelse. Auch Trainer Ziehl ist sich sicher: „Er passt voll und ganz ins Profil und wird allein wegen seiner Erfahrung eine echte Verstärkung sein.“

Froese soll Havelses Offensive beleben

Noch nicht ganz so weit sind die Havelser Verantwortlichen mit Kianz Froese (25), aber bis zu einer Einigung dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Der Kanadier, der bereits in der nordamerikanischen Profiliga MLS gespielt hat, trainiert weiterhin in Havelse mit. Sportchef Limbach: „Wir würden ihn sehr gerne haben.“ Der Offensivspieler könnte sogar noch vor dem Magdeburg-Spiel unterschreiben. Ob auch er dann schon im Kader stehen wird? „Ich hoffe es“, sagt Ziehl, ergänzt aber: „Es müssen noch ein paar Sachen geklärt werden.“

Froese ist vereinslos, war zuletzt bei Drittligist Saarbrücken am Ball. Der 25-Jährige soll die Offensive der Havelser nach zwei Drittligaspielen ohne Punkt und Tor beleben.