Ziehl bleibt hartnäckig: Offensivmann Froese unterschreibt nun doch in Havelse

Vor dem gegen Magdeburg hatte der 25-Jährige den Verantwortlichen des TSV abgesagt. "Es ist seine persönliche Entscheidung", sagte Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser. Der Spieler wollte sich wohl noch einmal nach anderen Optionen umschauen.

Alles nicht mehr nötig. Froese könnte schon am Mittwoch (19 Uhr) im Niedersachsenpokal beim SSV Jeddeloh für seinen neuen Klub stürmen. Limbach jedenfalls bemüht sich darum, die Spielberechtigung für den Neuen schnell zu bekommen. "Ich bin froh, dass sich Kianz am Ende doch für uns entschieden hat. Am Ende war es unsere Hartnäckigkeit, die ihn überzeugt hat, lukrative Angebote aus der Regionalliga auszuschlagen. Er wird unser Spiel in der Offensive variabler machen und dadurch beleben", freut sich Ziehl.