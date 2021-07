Passt ins Profil: Ziehl holt Nils Piwernetz für die Außenbahn zum TSV Havelse

Der nächste Neuzugang der des TSV Havelse ist perfekt: Nachdem er Klub am Dienstagmorgen den Transfer von Oliver Daedlow (wird aus Rostock ausgeliehen) bekanntgemacht hatte , folgt nun der nächste Spieler, der zum Drittliga-Aufsteiger wechseln wird. Nils Piwernetz wechselt zum Neu-Drittligisten nach Garbsen. An diesem Mittwoch könnte er schon offiziell vorgestellt werden.

Piwernetz passt ins Profil: Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der charakterlich ins Team passt. Das waren wichtige Bedingungen der Havelser für mögliche Verpflichtungen. Piwernetz ist gelernter Linksverteidiger, auf der Außenbahn aber flexibel einsetzbar.

Bis zum Saisonstart am 24. Juli (14 Uhr) gegen Saarbrücken gibt es im Kader also nur noch zwei weitere Baustellen. Ein Innenverteidiger und ein Torwart sollen noch kommen. "Wir müssen aber genau hinschauen, wer charakterlich auch zum Team passt." Weitere Entscheidungen könnte es noch in dieser Woche geben, spätestens zum ersten Heimspiel der 3. Liga will Havelse-Coach Ziehl seinen Kader zusammen haben.