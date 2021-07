Nächster Neuzugang: Havelse leiht Oliver Daedlow von Hansa Rostock aus

Laut Limbach ist das Leihgeschäft, bei dem die Rostocker dem TSV entgegengekommen sind, in trockenen Tüchern, einzig die Unterschrift fehlt noch. Voraussichtlich am Montag soll das erfolgen.

„Bei so einem Leihgeschäft kann es immer ein bisschen dauern, da müssen immer mehrere Partien zustimmen. Ich hätte ihn gerne schon gegen Ahlen dabei gehabt. So steigt er jetzt am Montag ins Training bei uns ein“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl. Daedlow kann im Mittelfeld auf der Sechs oder Acht spielen, stand in der vergangenen Saison 18-mal für den FC Hansa auf dem Platz, sechsmal in Startelf.