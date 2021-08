Schon mit Neuzugang Froese? Havelses Kampf um Extra-Geld startet beim SSV Jeddeloh 

Für den TSV Havelse steht am Mittwoch (19 Uhr) die erste Runde des Niedersachsen-Pokals auf dem Programm. Das Team von Rüdiger Ziehl muss auswärts beim Regionalligisten SSV Jeddeloh antreten - und will unbedingt in die nächste Runde einziehen. Es gehe in diesem Wettbewerb um "eine hohe Summe, das muss jeder wissen", sagt Ziehl, der Neuzugang Kianz Froese zu seinem Debüt verhelfen könnte.