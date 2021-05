Havelser Niklas Teichgräber im Interview: "Dürfen den Spaß nicht vergessen"

Wichtig war, dass wir die Chancen hatten. Und wenn wir die Dinger dafür in den Relegationsspielen reinmachen, dann ist alles gut. Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen, zumal wir gerade in der zweiten Halbzeit sehr überlegen waren.

Abschied von Kocak und 96: Genki Haraguchi schließt sich dem 1. FC Union Berlin an

In der Defensive läuft es hingegen umso besser. Auch gegen Hildesheim hat die Abwehr kaum etwas zugelassen.

Wir sind in der Defensive gut eingespielt, die Abläufe funktionieren super. Man merkt, dass wir dadurch auch in der Offensive profitieren, weil sich so immer wieder gute Spielzüge entwickeln. Das ist eine sehr gute Basis und gibt uns auch Selbstvertrauen. Weil wir wissen, dass das funktioniert, können wir es uns dann auch mal erlauben, eine gute Chance auszulassen.

Haben Sie in den vergangenen Tagen auch mal das bayrische Fernsehen angeschaltet, um sich die Play-off-Spiele der Regionalliga Bayern anzuschauen?

Klar verfolgen wir die Spiele und haben mitbekommen, dass Schweinfurt die ersten beiden Spiele gewonnen hat.