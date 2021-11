Havelse-Plan mit Kopf und Kuchen: Flair genießen, Freiburg II runterziehen, Lufthoheit gewinnen

Trainer Rüdiger Ziehl durfte nach der runden Sache zuvor gegen Halle (2:1) und mit der Spielweise in Zwickau zufrieden sein. Aber die Zeit rennt ihm davon. Verliert Havelse am Samstag in Freiburg, wäre ein weiterer Abstiegskandidat punktetechnisch enteilt.

Havelse gewinnt in Kapitän Tobias Fölster (zuletzt Magen-Darm) zusätzliche Körperlänge und Erfahrung dazu. Wie wichtig gewonnene Luftkämpfe sind, zeigte sich beim Gegentor nach einem Eckstoß in Zwickau.

„Freiburg ist noch in Reichweite, wir wollen sie mit runterziehen“, sagt Limbach. Dem Frust aus dem unglücklichen 0:2 in Zwickau folgt eine trotzige Jetzt-erst-recht-Phase beim Ligaschlusslicht. Limbach zieht aus dem dramatischen Mittelfußbruch bei Mittelfeld-Ass Oliver Daedlow sogar etwas Positives. „Dann spielen wir eben mit unseren Sechsern Noah Plume oder Vico Meyen“, sagt er. Plume und Meyen sind beide nah an 1,90 Meter und beide kopfballstark.

"Trainingswoche, in der alle Jungs Gas gegeben haben"

Havelse spielt heute in einem frisch ausgemusterten Bundesliga-Stadion an der Dreisam, aber chancenlos ist der Gast nicht. Die Umstellung auf Abwehrviererkette in Ballbesitz hat Trainer Ziehl mit der Mannschaft gut eingefädelt. Der Manager berichtet von einer „fast langweiligen Trainingswoche, in der alle Jungs Gas gegeben haben“. Ein bisschen Langeweile kann nach den vielen Verletzungen nicht schaden.

Interessant ist die Verbindung zwischen Havelse und Freiburg sowieso. Zuletzt verlor Havelse mit 0:1 vor 31 Jahren in der 2. Liga mit Trainer Volker Finke. Am Rande des Spiels wurde Finke zum ersten Mal angesprochen auf einen Job in Freiburg. ab 1991 revolutionierte Finke den Sportklub, der Havelser Spieler Jens Todt kam mit.

Das Spiel genießen

Zu Finke gibt es noch lose Verbindungen, mit Spielerberater Todt saß Limbach schon beim Kaffee zusammen, um über neue Spieler zu sprechen. Die Gegenwart zeigt immer noch, wie schwierig es sein wird, mit dem aktuellen Kader die ­­ 3. Liga zu halten. Limbach hat sich vorgenommen, die Partie am Samstag zu genießen: „Ich habe richtig Bock auf das Spiel und Bundesliga-Flair im Stadion.“