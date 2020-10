Wieder mit Regisseur Cicek: TSV Havelse will in Rehden seine Erfolgsserie fortsetzen

Der TSV Havelse eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg. "Wir nehmen erst einmal alles mit, was wir einsammeln können", sagt Trainer Jan Zimmermann, der die Partie am Freitag in Rehden jedoch als unangenehme Aufgabe bezeichnet. Umso besser, dass Regisseur Deniz Cicek wieder zum Kader gehört.