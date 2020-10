Zuschauer-Comeback beim TSV Havelse: Gegen Hannover 96 II dürfen 120 Fans ins Stadion

Vier Punkte aus drei Spielen, das ist die Ausbeute des TSV Havelse aus der vergangenen Woche. Auch wenn sicherlich noch ein oder zwei Zähler mehr möglich gewesen wären, so reichte der Sieg gegen den VfL Wolfsburg II und das Remis beim VfV 06 Hildesheim immerhin aus, um die Tabelle der Regionalliga als Spitzenreiter anzuführen. „Wir sammeln weiter alles ein, was wir kriegen können. Dieses Mal war es ein Punkt, am Freitag gegen 96 wollen wir versuchen, wieder drei Punkte zu holen“, sagte TSV-Trainer Jan Zimmermann nach dem 1:1 in Hildesheim.