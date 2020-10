Sieg gegen Wölfe-Reserve? Der bekäme in Havelse das Prädikat "besonders wertvoll"

Die erste Saisonniederlage in der Regionalliga Nord (1:2 in Rehden) will der TSV Havelse möglichst schnell mit einem weiteren Sieg vergessen machen. Ein solcher gegen den VfL Wolfsburg II (Mittwoch, 19 Uhr) könnte mit Blick auf den neuen Modus mit Auf- und Abstiegsrunde umso wertvoller sein.