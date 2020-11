Eine herausragende Saison: Das sind die Gründe für den Höhenflug des TSV Havelse

Das Beste kommt zum Schluss – so war der Plan. Am Dienstagabend sollte in der Südstaffel der Regionalliga Nord das Topduell zwischen Spitzenreiter TSV Havelse und dem bislang noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Werder Bremen II angepfiffen werden. Doch das Nachholspiel bei der Bremer Bundesligareserve, mit dem die Havelser die Hinrunde abgeschlossen hätten, muss aufgrund der erneuten Corona-Zwangspause noch einmal verschoben werden – gut möglich, dass sich die beiden Teams in dieser Saison gar nicht mehr gegenüberstehen. Sicher ist hingegen, dass die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann bislang eine herausragende Saison spielt. Mit 20 Punkten aus neun Spielen führt sie die Tabelle an und gewann zudem im August den Niedersachsenpokal. Warum läuft es beim TSV in dieser Spielzeit so gut, was sind die Gründe für den Höhenflug? Und was könnte noch besser werden? Eine Analyse.

Die Mannschaft Wie groß der Zusammenhalt ist, zeigte sich erneut vor dem Spiel gegen den HSC. TSV-Kapitän Tobias Fölster hatte seine Mannschaft im Trikot des Teamkollegen Marco Schleef auf den Platz geführt, der sich im Spiel ge­gen die 96-Reserve die Kreuzbänder gerissen hatte. Schon im ersten Saisonspiel in Oberneuland hatte es auch Torben Engelking an den Kreuzbändern erwischt, auch damals demonstrierten seine Mitspieler Havelser Teamgeist. Und auch auf dem Platz ist einer für den anderen da. Kein Spieler ist sich zu schade, den Fehler des Nebenmanns auszubügeln, eine Primadonna sucht man in diesem Team vergebens. „Die Mannschaft zieht voll mit, ist sehr konzentriert und selbstbewusst – aber auch selbstkritisch. Das gefällt mir gut“, sagt Trainer Zimmermann. Der Trainer Fast zwei Jahre ist es her, dass der 41-Jährige beim TSV Havelse als Trainer und Sportlicher Leiter die Verantwortung übernommen hat. Zimmermann und Havelse, das passte von Anfang an, unter seiner Regie spielten und kämpften sich die Garbsener in der ersten Saison aus dem Tabellenkeller und wurden Elfter. Schritt für Schritt hat der gebürtige Hannoveraner, der im Frühjahr seine Ausbildung zum Fußballlehrer erfolgreich abgeschlossen hat, die Mannschaft weiterentwickelt und zu Beginn dieser Spielzeit noch einmal punktuell geschickt verstärkt. Herausgekommen ist ein Topteam, das es in der Regionalliga mit jeder Mannschaft aufnehmen kann. Mit seiner offensiv ausgerichteten Spielweise und seiner kommunikativen Art nimmt er Spieler und Zuschauer gleichermaßen mit. Dass in Havelse an der Seitenlinie gute Arbeit geleistet wird, ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Ein Angebot des Bundesligisten FC Schalke 04, der Zimmermann Anfang Oktober einen Posten als Co-Trainer angeboten hatte, lehnte der TSV-Coach ab. Es werden sicherlich noch weitere Klubs anklopfen. Die Stärken So torhungrig wie die Havelser ist keine andere Mannschaft in der Liga. 22 Treffer hat der Spitzenreiter bislang erzielt, was einer Quote von 2,4 Toren pro Spiel entspricht und ein Beleg für die große Qualität der Offensive ist.

Und die versucht ihr Glück nur allzu gerne über die Außen. Dort hat der TSV mit Neuzugang Kevin Schumacher und Nachwuchsspieler Leon Damer zwei schnelle und trickreiche Spieler, die viele Treffer vorbereiten oder selbst für Gefahr sorgen. Und mit Yannik Jaeschke besitzt der TSV einen ebenso laufstarken wie treffsicheren Torjäger, der bereits sechsmal ins Schwarze getroffen hat. Zur Erfolgsgeschichte wird das Ganze auch deshalb, weil sich nicht nur die Offensive, sondern auch die Havelser Defensive in ausgezeichneter Form befindet. Lediglich sechs Gegentore kassierten die Garbsener in den bisherigen Regionalligapartien, viermal hielten sie ihre Bude ganz sauber und spielten zu null. Die Lufthoheit der langen Kerle in der TSV-Innenverteidigung zahlt sich auch im gegnerischen Strafraum aus. Wenn Niklas Tasky, Tobias Fölster und Jonas Sonnenberg dort bei Eckbällen auftauchen, herrscht beim Gegner Alarmstufe Rot. Gleich am ersten Spieltag beim 2:0-Erfolg in Oberneuland brachte Sonnenberg die Havelser mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball von Deniz Cicek in Führung, zuletzt beim 3:0-Sieg gegen den HSC war das Kopfballtor von Fölster der Dosenöffner für den sechsten Saisonsieg. Von der Ruhe und Sicherheit der drei Routiniers im Abwehrzentrum profitieren auch junge Spieler wie Rechtsverteidiger Schleef, der bis zu seiner schweren Verletzung durch ebenso unaufgeregte wie souveräne Leistungen überzeugte. Das gilt auch für den 22-Jährigen Vico Meien, der der TSV-Abwehr um den starken Torwart Norman Quindt als Auf- und Abräumer im defensiven Mittelfeld viel Arbeit abnimmt. Und wenn es mal nicht läuft, kann sich der TSV immer noch auf seine Standards verlassen. Nicht nur nach Eckbällen sind die Havelser extrem gefährlich und erfolgreich, mit Cicek und Damer haben sie auch zwei ausgezeichnete Freistoßschützen in ihrem Team.

