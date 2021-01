"Aktuell macht Fußball einfach nur Spaß": Auch Victor Meien bleibt dem TSV Havelse treu

Seine Aussagen in der Mitteilung des Vereins klingen wie aus einer anderen Zeit. Aus der Zeit, in der der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord noch über die Bühne gehen konnte. Das war im Falle des TSV Havelse beim bitteren Ausscheiden im Niedersachsenpokal (3:5 nach Elfmeterschießen bei der SV Drochtersen/Assel). Am 28. Oktober 2020.

Jetzt, knapp drei Monate später, sagt Vico Meien anlässlich der Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages um ein Jahr: „Aktuell macht Fußball einfach nur Spaß. Wir sind erfolgreich und stehen auf dem ersten Tabellenplatz. Dazu haben wir eine richtig coole Truppe, in der wir auch privat einiges unternehmen. Das ist nicht selbstverständlich."