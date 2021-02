Der Nächste bitte! Auch Niklas Tasky bleibt bis 2022 beim TSV Havelse

Beim Regionalligisten waren sie in den vergangenen Wochen wirklich sehr fleißig, die Kaderplanung für die nächste Saison nimmt immer mehr Form an. Auch Tasky hat sich für ein weiteres Jahr beim Spitzenreiter der Regionalliga Nord entschieden und bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

"... was am Ende noch möglich ist?"

„Ich bin hier aktuell sehr glücklich. Es gibt in der Region keinen Verein, der an die Strukturen und Atmosphäre beim TSV herankommt. Dazu läuft es sportlich für mich persönlich, aber auch für das ganze Team hervorragend. Wer weiß, was am Ende dieser Saison noch möglich ist?“, sagt der 29-Jährige.

Tasky spielte bereits in der Saison 2011/2012 für die Havelser und wechselte nach einem Jahr zum Reserveteam des 1. FC Kaiserslautern. Über die Stationen VfR Mannheim, FC Nöttingen und SpVgg Neckarelz kehrte der Abwehrspieler, der in den elf bisherigen Pflichtspielen keine Minute verpasste, im Januar 2017 nach Garbsen zurück. In den Spielzeiten 2017/2018 und 2018/2019 war er studienbedingt in der Hinrunde jeweils für die Fighting Knights der Lynn University in Florida aktiv.

"Wichtiges Mosaiksteinchen"

„Niklas ist ein absoluter Leistungsträger. Mit seiner ruhigen und souveränen Art im Spielaufbau ist er eine große Stütze für unser Spiel nach vorne, aber auch mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke extrem wichtig im Defensivverbund. Er gehört mit Sicherheit zu den Topspielern in dieser Liga und auch in der Mannschaft absolut zu den Führungsspielern“, sagt TSV-Trainer Jan Zimmermann. "Damit haben wir wieder ein wichtiges Mosaiksteinchen zu unserem Puzzle für die nächste Saison hinzugefügt.“