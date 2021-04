"Ja" oder "Nein"? NFV startet Umfrage zur Teilnahme des TSV Havelse an Aufstiegsspielen

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat nun den Worten Taten folgen lassen und eine Umfrage an die 22 Klubs der Regionalliga Nord versandt. Offenbar will sich das Präsidium um Günter Distelrath von den Klubs absegnen lassen, dass sie den TSV Havelse in die Aufstiegsrelegation gegen den Vertreter aus Bayern schicken darf. Das dürfte sich allerdings schwierig gestalten.

Alle sechs Vereine aus der Regionalliga Nord, die die Lizenz für die 3. Liga beantragt haben, haben am Dienstagabend Post vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten. Der TSV Havelse, der VfB Oldenburg, Teutonia Ottensen sowie die zweiten Mannschaften von Hannover 96, des VfL Wolfsburg und Hamburger SV haben die erste Hürde auf dem Weg zur Lizenz genommen. Wie es auf dem Weg in den Profifußball für alle sechs Klubs allerdings weitergeht, ist offen.

Im Anschreiben der Umfrage betont der Verband, dass die Vereine auf der Videokonferenz am 8. April darüber diskutiert und abgestimmt hätten, dass der Relegationsteilnehmer über die Quotientenregel bestimmt werden soll. Das wäre der TSV Havelse mit einem Quotienten von 2,22. Nach SPORT BUZZER-Informationen ist über den Abbruch, Absteiger sowie Aufsteiger aus den Oberligen abgestimmt worden, aber nicht darüber, welche Mannschaft in die Relegation entsendet werden soll.

"Egal, welches Szenario man auch durchspielt, es kommt am Ende immer der TSV Havelse heraus", sagt Jan Zimmermann, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bei den Garbsenern. "Irgendwann muss der Verband eine Entscheidung treffen. Und meiner Meinung nach kann es nur eine Entscheidung für uns geben."

So oder so läuft dem NFV so langsam die Zeit davon. Am 12. und 19. Juni sollen die beiden Vertreter aus der Regionalliga Nord und Bayern (Aschaffenburg, Schweinfurt oder Bayreuth) den Aufsteiger in die 3. Liga ermitteln.