Ping-Pong-Tor sorgt für Frust: TSV Havelse kommt nicht über ein 1:1 hinaus

Mit 1:1 (1:1) trennten sich die beiden Regionalligisten, ein Unentschieden, mit dem Fossi weitaus zufriedener war als der Havelser Coach Jan Zimmermann. „Wir haben zwei Punkte liegengelassen, weil wir in der Offensive zu wenig für den Sieg gemacht haben“, sagte Havelses Coach.

Es war von Beginn an ein zähes Ringen um jeden Ball und jeden kleinen Vorteil, das sich die beiden Teams da lieferten. Nicht unbedingt schön anzusehen, dafür mit viel Intensität, über weite Strecken aber auch mit wenig Niveau. Die Havelser versuchten es oft mit langen Bällen auf ihre Außenstürmer Kevin Schumacher und Leon Damer.

Kapitän Fölster lässt sich nicht lange bitten

Der 20-Jährige war es dann auch, der die Führung für die Gastgeber vorbereitete. Sein Freistoß rutschte im Oldenburger Strafraum irgendwie an Freund und Feind vorbei, worüber sich Tobias Fölster freute. Der Kapitän stand frei am langen Pfosten und ließ Gäste-Torwart Pelle Boevink mit seinem Schuss ins lange Eck zum 1:0 keine Chance (24. Minute).

Der VfB konnte sich gegen die konsequent und gut verteidigende TSV-Defensive kaum einmal durchsetzen. Die Großchance von Gazi Siala entschärfte der Havelser Torwart Norman Quindt souverän (18.), ansonsten ließen die Gastgeber nichts Nennenswertes zu. Zumindest bis kurz vor der Halbzeit. Eine schnelle Drehung von VfB-Spieler Nico Knystock genügte, um an Gegenspieler Marco Schleef vorbeizukommen, die noch mehrfach abgefälschte Hereingabe des Oldenburgers drückte schließlich Marten Schmidt zum 1:1 über die Linie (44.).

Damers Versuch klatscht an den Innenpfosten

Dieses „Ping-Pong-Tor“, wie Innenverteidiger Niklas Tasky den Ausgleich anschließend nannte, war zugleich die letzte Torchance der Gäste in dieser Partie – die Havelser hatten hingegen noch zwei erstklassige Gelegenheiten. Kurz nach der Pause vergab Yannik Jaeschke (48.), beim Schuss von Damer aus 16 Metern, der an den linken Innenpfosten des VfB-Katens klatschte, hatten die etwa 395 Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen (73.).

Viel mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht, auch weil „bei uns heute die letzte Zielstrebigkeit und Genauigkeit gefehlt hat. Wir haben aus viel Raum und Ballbesitz zu wenig gemacht“, sagte Zimmermann.

Unzufrieden mit dem Unentschieden war auch Tasky. „Das ist extrem ärgerlich. wir hatten und fest vorgenommen, mit einem Heimsieg in die Saison zu starten“, sagte der Verteidiger des TSV, der im Spiel am Mittwoch in Delmenhorst auf seinen Partner Jonas Sonnenberg verzichten muss. Der 27-Jährige zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und ist der nach Torben Engelking und Deniz Cicek der nächste Ausfall des Regionalligisten.