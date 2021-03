Tore erst in Hälfte zwei: TSV Havelse verliert Testspiel beim Chemnitzer FC mit 1:3

Die Havelser, Spitzenreiter der Südgruppe der Regionalliga Nord, begannen gut und hatten durch Noah Plume auch die erste Chance, der 24-Jährige schoss jedoch aus elf Metern über den Chemnitzer Kasten (6.). Die beste Gelegenheit für die Platzherren, als sie besser in die Partie gekommen waren, hatte Benjika Caciel, dessen Schuss den Außenpfosten streifte (37.).

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat der TSV Havelse wieder Fußball gespielt - nicht nur trainiert. Der Test beim Chemnitzer FC ging zwar mit 1:3 (0:0) verloren, aber das dürfte zu verschmerzen sein, zumal es für die Gastgeber bereits der vierte Einsatz (und der vierte Sieg) seit der Saisonunterbrechung in ihrer Regionalliga Nordost war. Die Spielzeit wird wohl abgebrochen.

Die Tore fielen erst in den zweiten Halbzeit: Zwar waren die Havelser zunächst wieder die aktivere Elf, doch der Treffer gelang Kevin Freiberger für die in dunkelblau spielenden Himmelblauen, ein Abstauber (55.). Jannis Neugebauer und Julius Langfeld hätten ausgleichen können, sie scheiterten jedoch an Chemnitz' Torhüter Jakub Jakubov (70.).

Per Foulelfmeter erhöhte Okan Kurt auf 2:0 (75.), die Partie schien entschieden. Allerdings kam der TSV durch einen Treffer von Tobias Fölster nach einer Ecke noch einmal zurück (84.). Quasi im Gegenzug stellte Tobias Müller den alten Abstand aus Gäste-Sicht leider wieder her (85.).