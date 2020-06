Finnland bleibt Sperrgebiet: Fixpunkt Torge Bremer bleibt TSV Havelse treu

Lange Zeit war unklar, ob Sven-Torge Bremer seine beiden Auslandssemester in Finnland würde antreten können. Am 15. Juni hatte das Auswärtige Amt die Reisewarnung für 23 EU-Staaten aufgehoben - allerdings nicht für Finnland. Weswegen der 25-Jährige seine Pläne nun ändern musste - und dem TSV Havelse ein weiteres Jahr erhalten bleiben wird.

In der am 12. März abrupt unterbrochenen Saison, die am 25. Juni auf dem außerordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes aller Voraussicht nach abgebrochen wird, war Bremer in der TSV-Startelf nicht wegzudenken. Nur Deniz Cicek und Torben Engelking absolvierten mehr Spiele für den Tabellenneunten.

"Torge wird die Qualität der Mannschaft weiter steigern"

"Torge ist ein absoluter Fixpunkt in unserem Spiel und wird natürlich die Qualität unserer Mannschaft weiter steigern", sagt Zimmermann. Bremer freue sich jedenfalls riesig, weiterhin ein Teil der TSV-Familie sein zu dürfen und seinen Teil zum Erreichen der ambitionierten Ziele des Teams beitragen zu können: "Ich kann es kaum erwarten endlich wieder für Havelse auf dem Platz zu stehen.“