Havelse in der Drittliga-Relegation: VfB Oldenburg protestiert

Der VfB Oldenburg will dem TSV Havelse in die Suppe spucken. Nicht akzeptieren, dass der Norddeutsche Fußball-Verband die Garbsener ins Rennen um den Drittligaaufstieg schicken will. In einem Brief an Jürgen Stebani bringt VfB-Geschäftsführer Michael Weinberg stattdessen eine Aufstiegsrunde ins Gespräch.

Am vergangenen Donnerstag holte Stebani als Vorsitzender des Spielausschusses ein Meinungsbild bei den 22 Vereinen der Regionalliga Nord ab. 18 Klubs sprachen sich für den Saisonabbruch aus, alle Vertreter votierten gegen den Abstieg sowie gegen den Aufstieg aus der Oberliga. Das letzte Wort hat freilich das NFV-Präsidium um Günter Distelrath, dessen nächste Sitzung noch immer nicht terminiert ist.