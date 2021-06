"Wir bleiben ganz ruhig": Havelses Trainer Jan Zimmermann legt Wert auf Normalität

Noch gut eine Woche, dann beginnt das große Saisonfinale für den TSV Havelse. Am Samstag, 12. Juni, tritt der Regionalligist zum ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga beim 1. FC Schweinfurt 05 an.

Auch wenn die Mannschaft, das Trainerteam und alle im Umfeld des Vereins den Duellen um die 3. Liga schon entgegenfiebern, legt Trainer Jan Zimmermann in der Vorbereitung auf die Entscheidungsspiele Wert auf möglichst viel Normalität. „Wir bleiben ganz ruhig, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Am liebsten ist es mir ohnehin, wenn wir so weitermachen wie bisher“, sagt der TSV-Coach.