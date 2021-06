Aufstiegsfinale des TSV Havelse vor 1100 Zuschauern, aber: kein freier Verkauf

Für das Rückspiel des TSV Havelse am Samstag (13 Uhr) gegen Schweinfurt wird es keine Karten im freien Verkauf gehen. Zwar dürfen beim Finale um den Aufstieg in die 3. Liga wohl 1100 Zuschauer dabei sein, doch die Tickets sind bereits an Dauerkarteninhaber sowie Sponsoren und Mitglieder vergeben.