Rückblick auf 1990/91: In seiner einzigen Zweitligasaison hält Havelse nur anfangs mit

Nach Aufstiegen geht die Schufterei meist erst richtig los. Das ist auch im WM-Sommer 1990 beim TSV Havelse nicht anders gewesen, als es darum ging, ein konkurrenzfähiges Fußballteam für die 2. Bundesliga zusammenzustellen. Am Ende reichte es als Tabellen-19. mit 19:57 Punkten nicht für den Ligaverbleib. Warum es selbst im Fall des Klassenerhalts aber wieder abwärts gegangen wäre, und wie es Keeper Holm Mauritz gelang, die Latte des Tores von Fortuna Köln zu treffen, lest ihr im letzten Teil dieser SPORTBUZZER-Miniserie. Anzeige Das erste echte Highlight wartete am 10. Spieltag auf die Elf von Trainer Volker Finke. Und ins Derby gegen Hannover 96 ging der Neuling fast als Favorit. Mit 8:10 Zählern hatten die Garbsener einen mehr als ordentlichen Start hingelegt, zu Hause waren sie nach vier Partien sogar noch ungeschlagen. Der große Stadtrivale hingegen taumelte am Tabellenende – und startete von einem Abstiegsplatz aus in dieses für beide Seiten besondere Duell.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte es zur Bedingung gemacht, bestimmte Partien der Havelser ins Niedersachsenstadion zu verlegen; an diesem Freitagabend im September 1990 sollte es erstmalig so weit sein. Auch die Gastspiele von Schalke 04 (Lars Beike scheiterte beim 1:2 vor 8000 Zuschauern in der 90. Minute per Elfmeter an Jens Lehmann) und Eintracht Braunschweig (1:0) stiegen in Maschseenähe. Svete spricht sich in die 96-Notizbücher Bevor der TSV aber Hannover 96 in dessen angestammtem Zuhause empfangen konnte, wurde Rolf Svete zum Stimmencasting gebeten. „Ich musste einen Tag vorher da antanzen“, erzählt das Havelser Urgestein, zu dessen zahlreichen Aufgaben beim TSV auch die des Stadionsprechers gehörte. Wie genau die Jury aussah, ist nicht überliefert, wohl aber das Ergebnis: „Passt alles!“, habe man ihm gesagt.

Svete machte seine Sache derart gut, dass 96-Manager Hans-Dieter Schmidt anschließend sogar einen Abwerbeversuch unternahm. Was für den Garbsener indes ausgeschlossen war. „Mein Herz schlägt nur für den TSV Havelse“, mit diesen Worten habe er dankend abgelehnt. Zuvor musste der heute 81-Jährige allerdings zwei Gegentore ansagen: Jochen Heisig traf einmal früh und einmal spät für 96. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Thomas Vogel konnte Svete wenigstens kurz frohe Kunde über die Lautsprecher verbreiten. Unvergessen ist die Partie für den früheren Mitarbeiter der Finanzabteilung bei Volkswagen trotz der Niederlage. „28 000 Zuschauer waren für mich natürlich ein Highlight“, sagt er.

Auch Schlussmann Mauritz ist das hannoversche Binnenduell noch lebhaft in Erinnerung. „96 hat in zwei Spielen drei Elfmeter gegen mich verschossen“, sagt er feixend. Egal, ob Heisig, Michael Karl (beide im Hinspiel) oder Roman Wójcicki, der in der Rückrunde in der Anfangsphase vom Punkt nur die Latte traf: Aus elf Metern war Mauritz nicht beizukommen. Ohne Punkte standen die Havelser nach zwei 1:2-Pleiten dennoch beide Male da. "Finke hat früh erkannt, dass die Substanz nicht ausreicht" Das erneute Aufeinandertreffen sieben Monate später an gleicher Stelle fand unter anderen Vorzeichen statt. Nicht nur, weil es auf beiden Trainerbänken (Michael Lorkowski für Michael Krüger bei 96, Karl-Heinz Mrosko für Finke beim TSV) mittlerweile Wechsel gegeben hatte, sondern auch, weil sich die Tabelle vor Runde 29 zurechtgeruckelt hatte. Die Havelser waren als Vorletzter dort angekommen, wo sie vor der Saison 1990/1991 die meisten erwartet hatten. Folge: Nur noch 12 000 Leute erwarben ein Ticket. „Ich habe viele Trainer in meiner Karriere gehabt, aber Volker Finke war der innovativste“, sagt Mauritz. Der Gelobte war sich der begrenzten Möglichkeiten beim Dorfklub bewusst. „Finke hat früh erkannt, dass die Substanz nicht ausreicht und wollte neue Spieler“, sagt Mauritz. Der Verein sah das anders. Es kam zum Bruch, Mrosko übernahm. Dieter Haaßengier erklärt, warum man den Kader nicht aufstockte: Von Beginn an habe festgestanden, dass der DFB seine einjährige Ausnahmegenehmigung für den TSV nicht verlängern würde, berichtet der damalige Präsident. „Sportlich war es interessant, finanziell haben wir bewusst keine Experimente gemacht.“ Die Lizenz für eine weitere Saison zu bekommen, sei angesichts des kleinen Stadions aussichtslos gewesen. „Der Trainer wusste das, die Spieler wussten das auch. Warum sollten wir also Schulden machen, wenn wir ohnehin abgestiegen wären?“, fragt der frühere CDU-Landtagsabgeordnete.