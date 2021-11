"DNA auch hier zu spüren": TSV Havelse ohne Daedlow in Freiburgs Dreisamstadion

Die Vorfreude ist groß beim TSV Havelse aufs Spiel beim SC Freiburg II (Samstag, 14 Uhr). Das ist zwar die weiteste Fernfahrt für die Drittligakicker aus Garbsen, für die sie sich schon am frühen Freitagnachmittag auf den Weg machen müssen – aber sie spielen tags darauf immerhin im traditionsreichen Dreisamstadion.

Es sei ja keine DNA, die Proficoach Christian Streich exklusiv in den Klub getragen habe. „Die ist seit langem tief im Verein verankert, und da wird auch richtig intensiv auf die U23 geschaut. Man sieht, wie viele Spieler es regelmäßig aus dem Leistungsnachwuchszentrum zu den Profis schaffen und gefördert werden.“ Ein paar Beispiele: Nationalspieler Christian Günter, Olympiaspieler Keven Schlotterbeck und der 285-fache Erstligaspieler Jonathan Schmid.

"Flum ist für diese Mannschaft eine echte Rakete“

Die Liste wäre leicht erweiterbar. Auch Johannes Flum (33) durchlief einst die Freiburger Fußballschmiede und wurde zum gestandenen Fußballprofi. Freiburg, Frankfurt, St. Pauli – und zurück. Der Routinier kickt wieder im Breisgau und führt die Drittliga-Talentetruppe des SC nun als Kapitän an. „Er ist für diese Mannschaft eine echte Rakete“, weiß TSV-Manager Limbach. Flum kennt er außerdem vom Media Day der 3. Liga: „Er ist ein total guter Typ, sehr geerdet, sehr loyal. Der hat diese Freiburg-DNA in sich und ist ein absoluter Führungsspieler für die Talente dort.“

Talentiert sind auch die Havelser Sensationsaufsteiger, nur Punkte brachte das zu wenig. Der TSV bringt die vorhandene Klasse zu selten mehr als eine Halbzeit auf den Platz – auch das ist eine fehlende Qualität und bringt den letzten Tabellenplatz.

Probleme bereitet besonders das Toreschießen. Zwölf Treffer in 15 Spielen, die Quote reicht nicht für einen Befreiungsschlag. Havelse würde sich deshalb auch nicht wehren, wenn ihnen im Wintertransferfenster noch ein passender Stürmer in die Hände fällt.