Havelse vor Mission Aufstieg: Zimmermann hat Schweinfurt-Stürmer beobachtet 

Das kommt dem TSV Havelse jetzt auch nicht mehr spanisch vor. Der 36 Jahre alte Schweinfurter Stürmer Adam Jabiri schoss seine Mannschaft fast im Alleingang zum Titel in der Regionalliga Bayern. 4:0 in Bayreuth am Samstag, der dritte Sieg im dritten Play-off-Spiel, damit steht der 1. FC Schweinfurt als Gegner des TSV Havelse im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga fest (12. und 19. Juni).

Noch-Havelse-Trainer Jan Zimmermann war nicht überrascht von den zwei Treffern und einer Torbeteiligung des deutsch-spanischen Stürmers Jabiri. Zimmermann hatte Schweinfurt zuvor beobachtet und war als Spion unter den 500 Zuschauern, die beim 4:0 in Bayreuth zugelassen waren. „Das haben sie souverän gemacht“, findet Zimmermann, „das waren drei starke Auftritte.“ 2:1 hatte Schweinfurt die Bayreuther im Hinspiel geschlagen, mit 2:0 das Team aus Aschaffenburg, nun das 4:0.