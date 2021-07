Thiel assistiert Ziehl: So lief der Trainingsauftakt des TSV Havelse

Die erste konsequente Entscheidung musste Ziehl auch schon treffen. Das Abwehrpärchen Tobias Fölster und Niklas Tasky wollten gemeinsam in Griechenland Urlaub machen. „Das geht nicht, das sehen die beiden auch ein“, sagte Ziehl. Der Trainer strich den Führungsspielern den Urlaub, „aber ich habe ich ihnen schon ein Bonbon gegeben, in einer kurzen spielfreien Pause drei oder vier Tage Urlaub zu machen“.

Arkenberg und Düker dabei, Meyer noch nicht

Der TSV improvisiert drei Wochen vor dem Start in die 3. Liga noch. Erfolgreich. Bis Donnerstagmorgen standen nicht einmal genügend Bälle für den Trainingsauftakt bereit. Die Havelser hätten sich welche bei den C-Jugendlichen leihen müssen. Die 30 Aufstiegsbälle von Derbystar verschwanden während der Aufstiegsparty nach dem Sieg gegen Schweinfurt. Drei Bälle blieben übrig, Donnerstag kam die erste Lieferung des Drittliga-Sponsors Adidas – gerade rechtzeitig. 270 neue Fußbälle, Havelse konnte loslegen und bekommt auch noch Geld dafür: Der Sportausrüster zahlt in der 3. Liga über 93 400 Euro pro Team als Sponsor.

Geld, das der sympathische Dorfklub braucht. „Noch improvisieren wir, aber irgendwann soll alles professionell laufen“, sagt Ziehl. Thiel begrüßte 21 Spieler zum ersten Training. Darunter zwei Neue: Fynn Arkenberg und Julius Düker. Am Mittag hatte Havelse noch den Transfer des Angreifers Linus Meyer bekanntgegeben. Meyer hatte 2018 sogar gegen die Bayern gegen Manuel Neuer im DFB-Pokal getroffen, zum 1:2 für Rödinghausen. Meyer (29) zieht am Freitag in eine Spielerwohnung in Alt-Garbsen, trainiert am Samstag zum ersten Mal mit, wenn er zum zweiten Mal negativ auf Corona getestet ist. Willkommen in der Profiblase.

Ein bisschen passen, ein bisschen kicken

Havelse hat sich in den Blickpunkt gekickt. Aufstiegsheld Kevin Schumacher wird den TSV wohl deshalb verlassen. Er hat gute Angebote aus der 2. Liga. Bei Stürmer Leon Damer sucht Havelse nach einer Leihlösung, sollte der Stürmer bei einem Zweitligisten wie Hannover 96 unterschreiben wollen.

Ziehl stellte sich vor dem ersten Training im kleinen VIP-Raum seiner neuen Mannschaft vor. Ein bisschen passen, ein bisschen kicken, nach einer Stunde war das erste Training vorbei. Havelse kommt lässig rein in die neue Welt der 3. Liga.