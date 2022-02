Bitteres Sechs-Punkte-Spiel: Havelse unterliegt Würzburg im Kellerduell mit 1:3

Willkommen im Niedersachsenstadion. So begrüßt der TSV Havelse seine wenigen Gäste in dieser Saison in der viel zu großen Arena. „487 Schlawiner“, teilte der Stadionsprecher irgendwann mit, sahen am Sonntag zu. Und so viel steht fest: Die Gegner werden nicht mehr leichter im Abstiegskampf.

Lange war Havelse Letzter, arbeitete sich auf den vorletzten Platz vor, war am Freitag nach dem 11-Punkte-Abzug für Türkgücü München plötzlich sogar Drittletzter – und verlor zwei Tage später das Kellerduell gegen den Vorletzten Würzburger Kickers 1:3. Damit tauschten beide Klubs die Plätze. Es gab zwar auch diesmal nur drei Punkte für den Sieg, es war aber eines dieser Sechs-Punkte-Spiele, das man gewinnen muss und nicht verlieren darf.