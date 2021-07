Strammes Auftaktprogramm für Havelse - Duell mit Eintracht Braunschweig am 13. Spieltag

Den Spielplan für die erste und zweite Liga gab die DFL bereits vor einer knappen Woche bekannt, nun folgte auch der DFB und die 3. Liga. In der Saison 2021/22 wird dann auch der TSV Havelse in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands vertreten sein und geht als krasser Außenseiter an den Start. Auf das Team des neuen Trainers Rüdiger Ziehl, der den zu Hannover 96 abgewanderten Jan Zimmermann ersetzt, warten einige spannende Duelle.

Los geht's für den TSV, der seine Heimspiele in der HDI Arena austragen wird, mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken, es folgen Duelle mit dem MSV Duisburg und dem 1. FC Magdeburg. Eintracht Braunschweig, Zweitliga-Absteiger und ungeliebter Nachbar von 96, ist am 13. Spieltag zu Gast bei den Havelsern.