Aus in Runde eins: Havelse scheitert im Elfmeterschießen am SSV Jeddeloh 

Zwingende Möglichkeiten erspielte sich der TSV nur in der Anfangsphase. Nils Piwernetz (15.) und Julius Düker (16.) vergaben beste Gelegenheiten zum 1:0. „Wenn wir da treffen, kann es auch ein Schützenfest werden“, so Limbach.

Ähnlich wie beim HSC Hannover, der mit 0:6 gegen Borussia Hildesheim unterging , war die Stimmung auch beim Drittligisten TSV Havelse nach dem Ausscheiden im NFV-Pokal beim SSV Jeddeloh (Regionalliga). Innerhalb von 90 Minuten hat es der Aufsteiger nicht geschafft – 0:0. Im anschließenden Elfmeterschießen vergab ausgerechnet Zugang Kianz Froese. Am Ende zieht Jeddeloh in die nächste Runde ein. „Da steht die Mannschaft auch mal in der Kritik“, ärgerte sich Matthias Limbach, Sportlicher Leiter in Havelse. „Jeddeloh stand hinten super, aber wir hatten zu wenig Ideen, zu wenig Präzision. Das muss man einfach in der regulären Zeit entscheiden.“

"Kein Vorwurf" an Neuzugang Froese

Seine Mannschaft fand im Anschluss nicht wirklich in die Partie. Das Team aus Jeddeloh, das am Wochenende in der Liga noch mit 0:5 gegen die Reserve von Hannover 96 verloren hatte, verteidigte stark, wurde nach vorn aber auch nur selten gefährlich.

So ging es nach ereignisarmen 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Der Kanadier Froese übernahm in seinem ersten Spiel direkt Verantwortung und schnappte sich den ersten Ball – Torhüter Marcel Bergmann hielt allerdings. Limbach: „Kein Vorwurf an ihn. Es ist ein gutes Zeichen, dass er direkt für uns da sein will.“

Fölster setzt entscheidenden Strafstoß an den Pfosten

Auch Denis Kina, der in der Dreierkette starten durfte, vergab. Immerhin: Torhüter Tobias Stirl, der die Nummer eins Norman Quindt ersetzte, hielt einen Elfmeter. Das brachte allerdings keinen Vorteil, weil Kapitän Tobias Fölster den entscheidenden Ball an den Pfosten setzte. Das große Ziel DFB-Pokal ist für Havelse damit schon nach Runde eins vorbei. Damit muss der Klub auch auf viel Geld verzichten, das beim Einzug in den DFB-Pokal geflossen wäre. „Einfach ärgerlich“, so Limbach.