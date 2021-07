"Wir können mithalten": Havelses Trainer Ziehl trotz Auftaktniederlage guter Dinge

Das Spiel nicht gewonnen, dafür aber etliche positive Erkenntnisse. So oder so ähnlich ließe sich der Start der Mission Klassenerhalt in der 3. Liga für Rüdiger Ziehl zusammenfassen. Der Trainer des TSV Havelse war nach der 0:1-Heimniederlage zum Auftakt der neuen Saison 2021/22 gegen Saarbrücken nicht unzufrieden.

In der Luft gleichauf: Saarbrückens Nick Galle (links) und der Havelser Julius Langfeld. ©

Was ihm und sicherlich auch den Anhängern des Neulings gefehlt hat, "waren die Konsequenz im letzten Drittel und die Genauigkeit". Dennoch überwiege der positive Eindruck: "Wir haben gesehen, dass wir in der 3. Liga mithalten können. Das hat uns kaum jemand zugetraut." Ebenfalls schön: "Mit Fans hat sich das auch wieder nach Fußball angefühlt, weniger steril." 2230 Zuschauer waren in die HDI-Arena gekommen.

Sein Gegenüber "war sehr erleichtert und froh über das 1:0", so Uwe Koschinat, der neue Trainer des letztjährigen Tabellenfünften. "Zur Wahrheit gehört auch, dass wir in vielen Bereichen keine Topleistung gebracht haben. Uns haben Präzision und Torgefahr gefehlt, in der Offensive ist viel schiefgelaufen", schob Saarbrückens neuer Trainer nach.