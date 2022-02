"Oh, wie ist das schön": Der TSV Havelse fertigt Meppen zu Hause mit 3:0 ab

Vor dem Spiel wurde Denis Kina nach sieben Jahren im Havelser Trikot nun auch offiziell verabschiedet. Der 29-Jährige hatte mit dem TSV 2020 den NFV-Pokal gewonnen und war im vergangenen Sommer maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. Nun kehrt Kina nach 152 Pflichtspielen für den TSV in seine Heimat Bielefeld zurück.

Dieses Lied hatte es in der HDI-Arena letztmals vor zweieinhalb Wochen gegeben: „Oh, wie ist das schön.“ Beim 3:0 von 96 im DFB-Pokal gegen Gladbach waren es allerdings ein paar mehr Kehlen, aus denen das Lied in der Schlussphase kam. Beim Führungstreffer des TSV Havelse gegen den SV Meppen waren es zwei Unverzagte, die zumindest zwei Zeilen schafften. Und die nach dem 3:0 (1:0) gegen den SV Meppen, dem zweiten Sieg in Folge, schlicht zur Garbsener Momentaufnahme passt.

Dass der 1:0-Sieg in der Vorwoche bei Türkgücü München Rückenwind gegeben hatte, war sofort z sehen. Die Havelser brauchten vor 500 Zuschauern keine große Anlaufzeit. Julius Langfelds Schuss wurde schon nach drei Minuten zur Ecke geblockt. Und die sorgte für die erste richtige Chance des Spiels. Florian Riedel brachte den zweite Ball in die Mitte, wo Noah Plume freistehend aus vier Metern an die Oberkante der Latte.

Und Meppen, die ja nur mit zwei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge nach Hannover gereist waren? Die überließen dem Gastgeber das Feld, die beiden Versuche von Richard Sukuta-Pasu (5. Minute, 20.) waren sichere Beute für TSV-Keeper Norman Quindt, zweimal klärte Riedel in höchster Not (24., 26.), einmal spielte der SVM einen Konter einen Konter nicht gut aus (17.). Eine Großchance? Fehlanzeige!

Damer trifft stramm ins lange Eck

Die Havelser Führung in der 34. Minute war also nicht unverdient. Kianz Froese tänzelte auf der Suche nach einer Anspielstation vor der SVM-Abwehr, fand schließlich Leon Damer – drei Ballkontakte später stand es 1:0. Der strammer Schuss ging unhaltbar ins lange Eck. Und Damer hätte in der dritten Minute der Nachspielzeit beinahe noch das 2:0 nachgelegt. Aus ähnlicher Position hatte er vor zwei Wochen das 1:1 in Magdeburg erzielt, diesmal strich sein Freistoß am Kreuzeck vorbei.

Meppen kam mit Wut aus der Kabine. Quindt muss gegen Morgan Faßbender (46.) und vor allem beim Schuss zur Pause eingewechselten René Guder (49.) sein ganzes Können aufbieten. Die folgende Ecke wird allerdings zum Bumerang für die Gäste. Tobias Fölster köpfte den Ball aus der Gefahrenzone, Froese kam anschließend 20 Meter vor dem eigenen Tor an die Kugel – und setzt zu einem sensationellen 70-Meter-Sprint an, den er unwiderstehlich mit einem Heber zum 2:0 vollendet (50.).