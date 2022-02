"Mit Ball schneller als ohne": Havelses Kianz Froese überragt beim 3:0-Sieg gegen Meppen

So wie Forrest Gump seinen Verfolgern davonläuft, so rannte er seinen Gegenspielern davon. Und das ganze Stadion rief: „Lauf Kianz, lauf!“ Der Mann, der mit vollem Namen Kianz González-Froese heißt, war mit Ball am Fuß schneller als drei Verfolger. Am Ende des Sololaufs stand die Vorentscheidung – nach dem 3:0 (1:0) gegen den SV Meppen ist der TSV Havelse erstmals seit dem 2. Spieltag nicht das Schlusslicht in der 3. Liga.

Anzeige

Es war die Szene des Spiels: In der 50. Minute wurde eine eigene Ecke zum Bumerang für den SVM: Niklas Teichgräber klärte den Ball, Froese sprintete hinterher, legte sich den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum mit dem Kopf vor, Christoph Hemlein und Max Dombrowka sind erst neben ihm und sehen wenig später nur noch seinen Rücken. David Blacha sprintet mit, erst seitlich, kann sich nicht entscheiden und läuft irgendwann ebenfalls nur noch hinterher. Mit dem achten Ballkontakt schaufelt Froese den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß über Keeper Erik Domaschke hinweg ins Tor. „Der Ball sprang vor mir auf“, beschrieb Froese: „Dann habe ich ihn mit dem Kopf angenommen und fing einfach an zu rennen. Irgendwie habe ich es geschafft, alle abzuhängen.“ Sein Trainer Rüdiger Ziehl ist sich sicher: „Er ist mit Ball schneller als ohne.“