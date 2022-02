Hoffnungen auf Havelser Klassenerhalt werden größer: "Können gegen jeden Gegner bestehen" 

"Wir haben uns nie aufgegeben und werden das auch nicht", stellte Havelses Julius Düker nach Abpfiff nochmals klar. Die ersten sieben Spiele, in denen der TSV gar keine Punkte holen konnte, haben sie trotzdem noch nicht vergessen. Das sei "superbitter" gewesen, "diesem Rückstand laufen wir immer noch hinterher", so Düker. Inzwischen habe man sich aber längst gefangen und bewiesen, "dass wir gegen jeden Gegner bestehen können".

Der TSV Havelse hat am Samstag gegen den SV Meppen eindrucksvoll deutlich gemacht, dass sie noch ein Wörtchen mitreden wollen im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 3:0 fertigte das Team von Rüdiger Ziehl den Aufstiegsaspiranten ab und verließ dadurch sogar den letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist aktuell nur noch drei Punkte entfernt, am kommenden Samstag soll bei Dortmund II nachgelegt werden.

Havelses Trainer Rüdiger Ziehl : "Die Jungs dürfen heute feiern, aber um 11 Uhr ist morgen Training. Wir sind total happy, 3:0 gewonnen, zweites Spiel in Folge gewonnen. Es gab heute Sachen, die gut waren und Sachen, die nicht so gut waren. Heute haben wir uns belohnt, es hätte aber auch nach hinten losgehen können. Es nicht so, dass es nur Lob gibt, wenn wir gewinnen. Kianz hat richtig, richtig gutes Tempo mit Ball. Ich glaube, er ist mit Ball schneller als ohne. Es gibt solche Spieler, die den Ball brauchen und dann funktioniert es." ©

Ziehl bleibt auf dem Boden

