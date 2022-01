Erneut zu harmlos: TSV Havelse unterliegt Wehen Wiesbaden knapp mit 0:1

Es ist nasskalt, die Temperaturen pendeln sich knapp über dem Gefrierpunkt ein. Der Rasen in der HDI-Arena von Hannover, den sie selbst bezahlt haben, ist gerade einmal zwei Spiele alt und hat doch schon gelitten. Coronabedingt wären 500 Zuschauer erlaubt, nur 222 verlieren sich auf der Osttribüne.

An den äußeren Umständen liegt es allerdings nicht, dass der TSV Havelse nicht so richtig warm wird mit dem Stadion unweit des Maschsees. Das 0:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden war die zehnte Niederlage im zwölften Heimspiel für den Aufsteiger in die 3. Liga. Lediglich sechs Punkte haben sie in der Arena geholt, in elf Auswärtsspielen dafür immerhin sechsmal gepunktet. "Unsere Leistung war nicht so gut, wie sie zuletzt war. 0:1, klar, ein knappes Ergebnis, aber in letzter Konsequenz hatten wir Glück, dass es nicht höher ausgeht“, sagte Coach Rüdiger Ziehl.