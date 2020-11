Bisher reich entschädigt: Torge Bremer und das Warten aufs Studium in Finnland

Wenn alles nach Plan läuft, dann wird sich Torge Bremer Ende Februar auf den Weg nach Finnland machen. Allerdings ist bislang noch überhaupt nichts nach Plan gelaufen. Denn sonst würde der Fußballer des TSV Havelse schon längst an der finnischen Universität in Seinäjoki, die Kleinstadt liegt etwa zwei Autostunden nördlich von Helsinki, im Rahmen des Erasmus-Programms studieren. Doch auch ihm machte das Corona-Virus einen dicken Strich durch die Rechnung.

Anzeige

Eigentlich wollte der 26-Jährige, der an der Leibniz Universität Hannover für das Studienfach International Business Studies eingeschrieben ist, bereits in diesem Jahr zwei Auslandssemester in Skandinavien verbringen. Und ob es im nächsten Jahr klappt, ist auch längst noch nicht sicher.