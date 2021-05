Ohne Klarheit: Havelser beim 0:0 im Test gegen Hildesheim nicht in Aufstiegsform

Zweieinhalb Wochen vor dem großen Finale mit den Relegationsspielen um den Aufstieg in die 3.Liga präsentierte sich Regionalligist TSV Havelse im Testspiel gegen den VfV 06 Hildesheim noch nicht in Aufstiegsform. Mehr als eine Nullnummer sprang gegen den Ligakonkurrenten nicht heraus.

Gute Gelegenheiten gab es für die Havelser bereits in der ersten Halbzeit mehr als genug. Schon nach 60 Sekunden kam Deniz Cicek nach einer Flanke von Julius Langfeld frei vor dem Tor zum Kopfball, doch VfV-Torwart Sven Kiontke konnte den Ball noch um den Pfosten lenken. Die Mannschaft des zukünftigen 96-Trainers Trainer Jan Zimmermann war zwar das aktivere und bessere Team, in vielen Aktionen fehlten jedoch die nötige Konzentration und Klarheit, um die Gäste ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.