Kein Unbekannter – TSV Havelse testet gegen Regionalligist BSG Chemie Leipzig

Nach den Spielen beim Chemnitzer FC (1:3-Niederlage) und beim VfB Germania Halberstadt (2:0-Sieg) gastieren die Havelser nun am Samstag beim Regionalligisten BSG Chemie Leipzig. Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark ist um 14 Uhr.

Praxis für das Saisonfinale sammeln

Für den Tabellenführer der Südstaffel der Regionalliga Nord geht es auch in diesem Vergleich in erster Linie darum, weiter Spielpraxis zu sammeln und sich für das mögliche große Saisonfinale Mitte Juni in Form zu bringen. Sollte die Saison in der Regionalliga Nord abgebrochen werden, wonach es derzeit aussieht, werden die Havelser mit großer Wahrscheinlichkeit als Spitzenreiter der Regionalliga Nord am 12. und 17. Juni gegen den Vertreter der Bayern-Liga um den Aufstieg in die 3. Liga spielen.