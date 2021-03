Hoffen auf den Test: TSV Havelse will sich am Samstag in Chemnitz in Form bringen

Als der TSV Havelse am vergangenen Wochenende erfuhr, dass der Chemnitzer FC sein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig vorsorglich abgesagt hatte, gingen die Augenbrauen in Garbsen hoch. Ein positives Schnelltestergebnis bei einem Spieler des CFC hätte auch das Aus für das geplante Freundschaftsspiel der beiden Regionalligisten am Samstag (13 Uhr) in Sachsen bedeuten können.

Der betroffene Akteur wurde isoliert und in häusliche Quarantäne versetzt, der Rest der Mannschaft hatte durchgehend negative Resultate. Am Dienstag nahmen die Chemnitzer den Trainingsbetrieb wieder auf, die neuerlichen Schnelltests fielen alle negativ aus. Wenn das so bleibt, können die Havelser am Samstag unter strikten Hygienekonzepten anreisen und spielen.