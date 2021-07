"Wird eine andere Nummer": Der TSV Havelse hat den ersten Prüfstein zu Gast

Ahlen spielt zwar mittlerweile nur noch in der Regionalliga, aber „sie sind ambitioniert, arbeiten auf Vollprofiniveau“, weiß Ha­vel­ses Sportchef Matthias Limbach. Gegen Oberligist Ramlingen hatte der TSV den Testauftakt 4:0 gewonnen. „Wir nehmen jeden Test ernst, aber gegen Ahlen wird es noch mal eine andere Nummer.“

Auf Drittliganeuling Havelse wartet der erste Prüfstein. Der TSV testet am Samstag (14 Uhr) gegen den früheren Zweitligisten RW Ahlen. Im Wilhelm-Langrehr-Stadion sind 500 Fans zugelassen, es gibt noch Tickets an der Tageskasse.

Ungefähr 100.000: Vereine in Niedersachsen verlieren Mitglieder

"Haben deutlich aufgeholt": Das hat das Trainingslager in Rotenburg 96 gebracht

Auch die Drittligasaison wird natürlich eine völlig an­de­re Nummer für die Havelser – das bringt aber auch jede Menge Vorfreude mit sich. Am Freitag war eine Ab­ord­nung mit dem Sportchef, Kapitän Tobias Fölster, Zu­gang Julius Düker und Torwart Norman Quindt beim „Me­dia Day“ der 3. Liga in Würzburg mit dabei. Fotos fürs Fernsehen.

Limbach: „Die 3. Liga ist eine andere Ge­schich­te, bedarf viel Arbeit. Aber es fühlt sich auch einfach toll an!“ Viel Arbeit stecken Havelses Macher auch weiterhin in die Kaderplanung. Schon am Samstag könnte der nächste Neue unterschreiben: Der TSV ist sehr weit in den Verhandlungen mit einem Mittelfeldspieler fürs Zentrum.