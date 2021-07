TSV Havelse experimentiert gegen Oldenburg - Gastspieler Schweers überzeugt

Der Innenverteidiger fügte sich direkt gut ein. Er dirigierte, lief seine Gegenspieler ohne Probleme ab und spielte Pässe mit einer nahezu perfekten Quote. Erfolgreicher Einstand also. Schweers ist vereinslos, war zuletzt bei den Würzburger Kickers nicht mehr gesetzt. Er bringt mit seinen 25 Jahren eine Erfahrung von 101 Drittligaspielen mit. Havelse würde ihn gerne verpflichten. „Es ist aber noch nicht mal im Ansatz durch“, sagt Matthias Limbach, Sportlicher Leiter des TSV.

So auch in der 16. Minute, als Lakenmacher den Ball vor einem Oldenburger Verteidiger behauptete, dann weiter auf Noah Plume spielte, der clever zurücklegte, sodass Lakenmacher eiskalt unten links einschieben konnte. Verdientes 1:0, weil Havelse cleverer war.

TSV-Trainer Rüdiger Ziehl ließ gegen Oldenburg vor allem jene Spieler ran, die im ersten Drittligaspiel in der Vorwoche gegen Saarbrücken (0:1) wenig bis gar keine Zeit bekommen hatten. Insgesamt kamen 17 TSV-Spieler zum Einsatz. Auffällig in Hälfte eins war vor allem Offensivmann Fynn-Luca Lakenmacher, der die Bälle vorm fest machte und verteilte.

Limbach, der fast täglich in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen ist, war beim Test gegen Oldenburg nicht dabei. Dafür sahen rund 60 Zuschauer im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Havelse einen munteren Start. Oldenburg machte Druck, Testspieler Schweers und sein Abwehrkollege Jonas Sonnenberg ließen aber nichts anbrennen.

Nach dem Seitenwechsel und gleich vier Wechseln geriet das Spiel des Drittligaaufsteigers dann durcheinander. Trainer Ziehl stand fast dauerhaft an der Seitenlinie und rief seinen Spielern Kommandos zu. „Tiefer, tiefer“ oder „Wenn, dann auch alle“, als sein Team in der Rückwärtsbewegung nicht schnell genug zurückkommt.

So kamen die Havelser in der Folge zwar immer noch weiter zu ihren Chancen - unter anderem durch Schweers, Yannik Jeaschke und Lakenmacher - ließen die Oldenburger aber auch weiter auf den Ausgleich hoffen. Es hatte sich etwas angedeutet, in der 79. Minute kam es dann auch so: Oldenburgs Maik Lukowicz verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern zum 1:1.