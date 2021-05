Test mit besonderer Note: Havelse empfängt VfV Hildesheim mit Trainerkandidat Duda

Die vergangene Woche war eine besondere für den TSV Havelse, und auch in dieser geht es mit den guten Nachrichten beim Regionalligisten weiter. Nach einer Zwangspause von sieben Monaten – als letztes Team war Ende Oktober der HSC Hannover in Havelse zu Gast – spielt die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann am Dienstagabend zum ersten Mal wieder im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion.

Die Begegnung gegen Hildesheim hat für die TSV-Mannschaft noch aus zwei weiteren Gründen eine besondere Note. Zum einen haben es die Havelser seit vergangenen Dienstag endlich schwarz auf weiß, dass sie als Vertreter der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3.Liga spielen werden. Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes hatte sich mit seiner Entscheidung reichlich Zeit gelassen, doch nun ist es amtlich.

Deshalb wird das Spiel gegen Hildesheim für die Garbsener eine weitere gute Gelegenheit sein, um sich für das große Saisonfinale weiter in Form zu bringen. Gegner in den Spielen am 12.und 19. Juni könnte der Bayern-Vertreter 1. FC Schweinfurt 05 sein, der am Samstag gegen Viktoria Aschaffenburg auch sein zweites Spiel in den Play-offs gewonnen hat.

Zum anderen ist es gut möglich, dass Zimmermann, noch Havelse-Coach und künftiger Trainer von Hannover 96, im Stadion mit Benjamin Duda seinen Nachfolger begrüßen wird. Zumindest gilt der 32-jährige VfV-Trainer als aussichtsreichster Kandidat für den frei gewordenen Job beim TSV.