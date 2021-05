"Wichtig ist am 12. Juni": Zimmermann weiß, was Havelser noch machen müssen

Nach einem Foul von Noah Plume im Anstoßkreis schlug Cicek frustriert mit der Faust auf den Ball. Weil das Spielgerät schon wieder beim Gegner war. Weil es einfach nicht rund lief beim TSV. Weil er in der ersten Minute mit seinem Kopfball das 1:0 hätte erzielen müssen. Und vielleicht auch nur deshalb, weil es einfach mal sein musste.

Der Ball ist der Freund von Deniz Cicek. Doch auch der feine Techniker und Mittelfeldregisseur des TSV Havelse musste im Testspiel am Dienstagabend gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim, das 0:0 ausging , nach einer halben Stunde mal etwas Dampf ablassen.

Mindestens ein Dutzend Mal brachten sich die Gastgeber im und um den Strafraum des Kontrahenten aus der Regionalliga in vorzügliche Situationen – den Ball ins Tor brachten sie jedoch nicht. Mal fehlte die letzte Entschlossenheit, mal war ein Bein oder Fuß des Gegners noch im Weg, mal verhinderte VfV-Torwart Sven Kiontke die überfällige TSV-Führung.

Die Gäste aus Hildesheim waren ein guter, weil unangenehmer Gegner für das Team von Trainer Jan Zimmermann. Sie machten es den Havelsern mit ihrem Einsatz und Kampf nicht leicht. Dass bis zum Abpfiff auf beiden Seiten kein Tor fiel, lag aber in erster Linie daran, dass es sich die Havelser selbst schwer machten.

Das teilweise holprige Spiel seiner Mannschaft lag sicherlich auch daran, „dass einige Spieler gefehlt haben, die gut für unsere Abläufe sind“, sagte der Havelser Coach. Für die angeschlagenen Vico Meien, Leon Damer und Jonas Sonnenberg sei die Partie gegen den VfV noch einen Tick zu früh gekommen. Beim ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga am 12. Juni werde das Trio aber einsatzbereit sein, sagte Zimmermann.

Bei Yannik Jaeschke ist sich der TSV-Coach da nicht ganz so sicher. Der Stürmer zog sich im Training einen Muskelfaserriss zu und muss erst einmal pausieren. „Das wird ganz eng bis zum ersten Relegationsspiel“, sagte Zimmermann, für den die Partie gegen Hildesheim wohl das letzte Testspiel vor seinem Abschied zu den Profis von Hannover 96 gewesen ist.

„Wenn wir noch einmal spielen, dann untereinander oder gegen unsere U19. Das ist aber auch nicht schlimm, wir haben jetzt genügend Testspiele gemacht. Wir wissen, was wir noch machen müssen und was wir brauchen“, sagte Zimmermann. Und überhaupt: „Wichtig ist nicht heute, wichtig ist am 12. Juni.“