Havelses Engelking nach zwei Kreuzbandrissen zurück: "Ich merke gar nichts!"

Das Lächeln konnte und wollte Stürmer Torben Engelking sich nicht verkneifen, das ärgerliche 0:1 seiner Havelser im Kellerduell gegen Duisburg änderte nichts an der guten Laune. Wen wundert’s? „Der Ausgang des Spiels war nicht so, wie wir uns das gewünscht haben“, bestätigte er, „aber natürlich bin ich froh, nach 17 Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, es mal wieder zu erleben, in einem Punktspiel wirklich dabei zu sein mit der Mannschaft.“

Vor der Einwechslung in der 78. Minute hatte er weit mehr als ein Jahr lang kein Pflichtspiel mehr absolviert. Eine quälend lange Zwangspause wegen zweier Kreuzbandrisse nacheinander. Das Wichtigste für den Außenstürmer jetzt: Engelking fühlt sich fit und vertraut dem Körper. „Ich merke gar nichts! Ich hatte mich ja schon nach meinem ersten Kreuzbandriss echt gut vorbereitet und wollte eigentlich die Relegation mitspielen.“