Oldie but Goalie: Dlugaiczyk ist in Havelse "nicht als Gute-Laune-Onkel dabei"

Norman Quindt (24) ist die klare Nummer eins beim TSV Havelse. Mit seinen Paraden hatte er großen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga. Dahinter soll Neuzugang Tobias Stirl (21, war vereinslos, spielte zuletzt für den VfL Wolfsburg II) den Konkurrenzkampf beleben. „Er hat die Rolle des Herausforderers“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl. Dazu reiht sich Alexander Dlugaiczyk ein.

Dlugaiczyk ist ehrgeizig, hat weiter hohe Ziele. „Ich bin Fußballer und will möglichst weit kommen“, sagt er. „Natürlich wäre es ein Traum, noch mal ein Spiel in der 3. Liga zu machen.“ Primär will er aber vor allem mit möglichst viel Leidenschaft vorangehen. „Ich will die Mannschaft pushen und vielleicht ein paar Hilfestellungen geben“, sagt er.

Dlugaiczyk beeindruckt von Quindts Entwicklung

Mit seinen Torhüterkollegen Quindt und Stirl versteht er sich gut. Beeindruckt zeigte sich Dlugaiczyk von Quindts Entwicklung in der vergangenen Saison. „Er hat eine superstarke Saison gespielt und keine Fehler gemacht. Das war beeindruckend“, sagt er.

Er ist sich sicher, dass Quindt auch in dieser Saison noch mehr aus sich herausholen kann. Ob Quindt auch im Niedersachsenpokal nächste Woche Mittwoch (19 Uhr) in Jeddeloh zwischen die Pfosten geht, ist noch nicht klar. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagt Ziehl. Möglich ist auch, dass Dlugaiczyk seine Chance bekommt.

Neben seiner professionellen Einstellung erwartet Ziehl von Dlugaiczyk aber auch Verantwortung neben dem Platz. „Mit seiner Lebenserfahrung kann er die jüngeren Spieler auf jeden Fall unterstützen“, so Ziehl. Das Durchschnittsalter im aktuellen TSV-Kader liegt bei knapp über 23 Jahren. Viele Spieler studieren noch, einige haben gerade erst ihre Schule beendet. Dlugaiczyk dagegen steht mitten im Leben. Er arbeitet als Staatsanwalt in Hannover.