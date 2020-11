"Bis dahin gebe ich alles": Havelses Alexander Rehberg kämpft für sein Comeback

Es war eine ganz normale Bewegung, wie sie Alexander Rehberg schon unzählige Male gemacht hatte. Ein strammer Schuss auf seinen Kasten, der Torwart des TSV Havelse reißt die Arme hoch und wehrt den Ball mit beiden Fäusten ab. So geschehen bei einem Training des Regionalligisten vor drei Jahren. Seitdem ist jedoch nichts mehr so, wie es einmal war. Seit diesem Schuss sind die Schmerzen in der rechten Hand da. Jeden Tag. Bis heute. Anzeige So ganz richtig habe er den Ball damals nicht getroffen, erinnert sich Rehberg an die Situation, mit der seine Leidenszeit begann. „Plötzlich hat’s im Handgelenk geknallt, und der Schmerz war da. Ich habe das Training sofort abgebrochen und war beim Arzt. Aber man konnte nichts so richtig erkennen, es sah eher nach einer leichten Verstauchung und nur nach einem Teilriss eines anderen Bands aus“, sagt der 24-Jährige.

„Nach zwei Wochen Pause bin ich wieder ins Training eingestiegen und habe mir die Hand mit Tapeband komplett festgetapt. So ging es dann immer irgendwie.“ Was das skapholunäre Band, auch SL-Band genannt, ist, welche Funktion es hat und dass es der Grund für seine Schmerzen ist, davon hatte der Torwart damals nicht den leisesten Schimmer. Zunächst wird das SL-Band nur geflickt Also trainiert und spielt Rehberg unter Schmerzen weiter. „Vielleicht war es von mir auch ein bisschen leichtsinnig, einfach weiterzumachen. Aber ich war damals 21 Jahre alt und hatte die Hoffnung, noch einen Schritt nach vorne zu kommen. Da habe ich auf die Zähne gebissen und vor den Spielen Schmerztabletten genommen. Ich war Stammtorwart, der Trainer und die Mannschaft brauchten mich“, sagt Rehberg, der bei der HDI-Versicherung im Bereich Marketing arbeitet. Anzeige Im Mai 2019 schafften die Havelser am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt – auch dank Rehberg. „Alexander hatte mit super Leistungen großen Anteil daran, dass wir die Kurve noch gekriegt haben“, sagt Trainer Jan Zimmermann. Ein paar Wochen später ließ sich der 24-Jährige am SL-Band operieren. Das SL-Band verbindet Kahnbein und Mondbein, steht extrem unter Spannung und gehört nicht unbedingt zu den Verletzungen, mit denen Torhüter öfter zu kämpfen haben. Bei der ersten Operation sei das Band geflickt worden, weil es nicht in der Mitte gerissen, sondern nur einseitig herausgerissen war, sagt Rehberg. „Alles sah ganz gut aus. Sechs Wochen Gips, dann Reha: Die Hoffnung, bald wieder ohne Schmerzen spielen zu können, war da. Im September oder Oktober wollte ich wieder ins Training einsteigen.“

Aber es wurde nicht besser, die Schmerzen nahmen sogar noch zu. „Deshalb bin ich Ende 2019 noch einmal zu einem anderen Arzt gegangen. Da konnte man dann leider sehen, dass die Knochen deutlich auseinandergedriftet sind und das SL-Band nicht gehalten hat, weil die Naht wieder ausgerissen war. Deshalb musste im Februar 2020 noch einmal nachoperiert werden “, sagt der Torhüter. Langwierige Verletzung nagt an der Psyche Und das mit einem sehr aufwendigen Verfahren, wie er berichtet. „Es gibt Dinge im Körper, die der Mensch gar nicht braucht. Dazu gehört auch die Beugesehne im Unterarm, die keine Funktion hat. Deshalb wurde sie mir entfernt und als Ersatz für das SL-Band eingesetzt. Dabei bohrt man ein kleines Loch durchs Kahnbein, eins durchs Mondbein und fixiert das Ganze dann mit einer Schlaufe. Seitdem ist es bombenfest“, sagt Rehberg. „Aber von den Schmerzen her ist es leider noch immer nicht so, dass ich wieder im Tor stehen kann.“ So eine langwierige Verletzung, bei der es einfach nicht vorangeht, nagt auch an der Psyche. „Ich hätte mir stattdessen lieber beide Arme gebrochen. Dann hätte ich gewusst, dass die Knochen in sechs Wochen wieder zusammengewachsen sind. Aber so eine Bandgeschichte im Handgelenk ist für einen Torwart sehr ungünstig. Das belastet mich schon sehr“, sagt Rehberg, der 2017 von Hannover 96 nach Havelse gewechselt ist und in 36 Regionalligaspielen für den TSV zwischen den Pfosten stand. Unterstützt wird er in dieser harten Zeit von seiner Freundin und seiner Familie. „Sie wissen alle genau, wie gerne ich wieder spielen möchte und wie sehr ich am Fußball hänge.“ Zudem tauscht er sich immer wieder mit seinem Freund Felix Krüger aus, der beim MTV Eintracht Celle kickt und früher auch beim TSV Havelse am Ball war. „Er hat auch schon ex­trem viele und schlimme Verletzungen gehabt, wir päppeln uns da gegenseitig auf.“

