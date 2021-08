Seit Monaten fehlerfrei: Quindt wird in Havelse vom Trainingsgast zum Rückhalt

Für den TSV Havelse startet die erste von zwei englischen Wochen hintereinander. Der Drittligaaufsteiger tritt am Mittwoch (19 Uhr) im Niedersachsenpokal beim SSV Jeddeloh an. Danach folgen drei Ligaspiele innerhalb von nur neun Tagen (Wehen, Türkgücü München und Meppen). Noch nicht klar ist, ob Torhüter Norman Quindt zumindest in Jeddeloh eine Pause bekommt. Trainer Rüdiger Ziehl entscheidet am Dienstag, ob einer seiner beiden Vertreter Tobias Stirl oder Alexander Dlugaiczyk den Vortritt erhält.

Wenn es nach Quindt geht, könnte es direkt weitergehen. „Ich habe Bock, will am liebsten jedes Spiel machen“, sagt der 24-Jährige. Quindt ist in bestechender Form. Seit vielen Monaten spielt er quasi fehlerfrei. Er hatte großen Anteil am Havelser Aufstieg. Und das, obwohl er im Januar 2020 als Trainingsgast gekommen war und sich beim TSV nur fit halten wollte. Er durfte bleiben – und ist mittlerweile die klare Nummer eins.