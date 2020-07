"Überzeugt von der Mannschaft": Zimmermann hat bei Havelse die Weichen gestellt

Es gibt sie natürlich auch im Fußball, die Kehrseite der Medaille. Das Pro und Kontra, das Für und Wider. Wenn der TSV Havelse in die neue Saison startet, werden in der Regionalliga jeweils elf Mannschaften in zwei Staffeln und anschließender Auf- und Abstiegsrunde um Meisterschaft und Klassenerhalt spielen. Wie sich die Staffeln zusammensetzen, wird noch entschieden. Es spricht jedoch einiges dafür, dass die Teams aus Niedersachsen und Bremen in der einen und die Mannschaften aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der anderen Gruppe spielen werden. Eine Einteilung, die der Havelser Trainer Jan Zimmermann begrüßt, auch weil sie Reisekosten und Zeit sparen würde. Die gut 300 Kilometer und dreieinhalb Stunden Fahrt (ohne Stau vor dem Elbtunnel) von Garbsen zum Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg könnten für die Garbsener frühestens in der Auf- oder Abstiegsrunde zukommen. Auf der anderen Seite: „Wir haben bei Teams aus Schleswig-Holstein zuletzt immer richtig gut gepunktet“, sagt Zimmermann.

Auswärtssiege, wo auch immer, werden die Havelser auch in der neuen Spielzeit brauchen, wollen sie eine bessere Rolle als in der vergangenen Saison spielen. „Ich denke, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass das Erreichen der Aufstiegsrunde unser Ziel ist“, sagt Zimmermann. Heimbilanz soll aufpoliert werden Helfen würden dabei sicherlich auch mehr Erfolge im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion, wo der TSV in den elf Spielen bis zum Abbruch im März lediglich dreimal gewann und nur zwölf Punkte holte. „Es wird unser Ziel sein, die Bilanz zu Hause aufzubessern“, sagt Zimmermann. Dabei vertraut er zum größten Teil auf die Mannschaft, die nach Startschwierigkeiten immer besser in Schwung gekommen ist und die Saison auf Platz neun beendete. Mit Niklas Tasky, Torben Engelking, Torge Bremer, Noah Plume, Denis Kina, Niklas Teichgräber, Julian Rufidis, Marco Schleef und Torwart Alexander Dlugaiczyk verlängerte der Regionalligist mit wichtigen Spielern und Leistungsträgern.

Das sind die Bilder der Saison 2019/20 in Hannovers Amateurfußball Muss auch mal sein: Koldingens Imad Saadun muntert Sehndes Daniel Neitzke mit einem Klaps auf. ©

Als Neuzugänge sollen Max Kummer (Mittelfeld), Kevin Schumacher (Sturm) und Norman Quindt (Tor) das Team verstärken. Aus der eigenen Jugend haben Jannis Neugebauer, Ilir Qela und Nikos Elfert einen Vertrag beim Viertligisten erhalten. Getrennt hat sich der TSV von Max Radowski, David Lucic, Sascha Quast und Co-Trainer Sahin Kilic. Seine Stelle wird U19-Coach Semir Zan einnehmen und als Bindeglied zwischen Männer- und Jugendbereich fungieren. "Sie steht so, wie wir uns das vorgestellt haben" „Wir sind super zufrieden, dass wir so schnell so weit gekommen sind“, sagt der TSV-Coach. „Wir sind absolut überzeugt von der Mannschaft, sie steht so, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Auch weitere Verstärkungen schließt Zimmermann nicht aus. „Dann müsste aber wirklich alles passen.“ Weiterhin unklar ist, ob die Havelser im Halbfinale des NFV-Pokals noch gegen Eintracht Braunschweig und der VfB Oldenburg gegen den BSV Rehden antreten werden. Das wird auch davon abhängen, ob vor der ersten DFB-Pokalrunde der neuen Saison noch genügend Zeit bleibt, um die Semifinals und das Endspiel unter fairen Bedingungen auszutragen. Gut möglich ist auch, dass die Braunschweiger sich als mindestens Vierter der 3. Liga direkt für den DFB-Pokal qualifizieren und der TSV Havelse kampflos ins Finale einzieht.

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus OBERLIGA ©