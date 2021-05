Havelses Trainer Jan Zimmermann unterschreibt beim HSV: "Wir sind uns einig"

Der Hamburger Weg soll auch der Karriereweg von Jan Zimmermann werden. Der Fußballlehrer kann mit dem TSV Havelse noch in die 3. Liga aufsteigen – und dann gehen. Seine erste Wahl ist der HSV.

„Wir sind uns einig“, sagte Zimmermann nach einem Gespräch mit Horst Hrubesch. Nach SPORTBUZZER-Informationen soll es am Donnerstag einen Unterschriftstermin in Hamburg für ihn geben. Mit ihm will sich der HSV wieder Top-Talente zimmern. Zimmermann soll die U 19 trainieren und den Leistungsbereich im Hamburger NLZ leiten.