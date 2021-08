Kanadier im Anflug: Kianz Froese soll beim TSV Havelse für Torgefahr sorgen

Viel Ballbesitz, Zu­sam­men­spiel bis ins letzte Drittel, dann einfach noch zu wenig Torgefahr: Aufsteiger TSV Havelse will endlich das erste Tor in der 3. Liga. erzielen. Beim 0:1 gegen Saarbrücken hat es noch nicht ge­klappt, dafür fehlte oft der nötige Zug in die Tiefe. Noch mehr Qualität könnte der Neuling schon bald durch einen Transfer bekommen. Anzeige Kianz Froese (vereinslos, zu­letzt in Saarbrücken) ist bereits in Gesprächen mit den Verantwortlichen aus Havelse. Der ehemalige Nationalspieler Kanadas spielte bereits in der nordamerikanischen Profiliga MLS für die Vancouver Whitecaps. „Wir beschäftigen uns mit ihm. Er passt ins Profil“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl.

Im vergangenen Jahr stellte er als Saarbrücken-Profi einen Re­kord auf: Als erster Nicht-Bundesliga-Spieler bereitete er in einer DFB-Pokal-Saison vier Tore vor – gegen Regensburg, Köln und Düsseldorf. Nun soll er das Offensivspiel der Havelser bereichern. Der 25-Jäh­ri­ge ist ein klassischer Zehner, kann aber auch über die rechte Außenbahn kommen. Die Verhandlungen mit Havelse sind auf der Zielgeraden. Ziehl: „Ich bin optimistisch.“ Für das Spiel am Sonntag (13 Uhr) in Duisburg kommt Froese aber noch nicht infrage. Ziehl lässt Spielzüge einstudieren Für den Einstandstreffer sind dann unter anderem die Stürmer Yannik Jaeschke und Julius Düker gefragt. Jaeschke (27) war in der Aufstiegssaison der beste Torjäger der Rot-Weißen und erzielte in zwölf Pflichtspielen sechs Tore. Wie klappt es mit einem Treffer in Duisburg? Jaeschke: „Wir müssen sehen, dass wir beim letzten Pass noch konsequenter sind. Bis ins letzte Drittel waren wir auch gegen Saarbrücken gut – danach fehlte die Zielstrebigkeit.“ Trainer Ziehl legte den Fokus in dieser Trainingswoche auch auf den Angriff. Er erwartet gegen Duisburg „mehr Tiefe“, aber auch mehr Risiko nach vorn durch die Außenspieler und das Mittelfeld. „Wir haben auch Spielzüge einstudiert“, sagt Jaeschke, der an die Havelser Offensivkraft glaubt: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir in Duisburg treffen werden.“